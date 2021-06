De Roon trots maar ook vol zelfspot na 25ste interland: ‘Vraag niet hoe’

De Roon, die debuteerde in 2016, groeide in 2018 uit tot een belangrijke international. ,,Het is het begin met de zogenoemde New Wave’', zegt hij. ,,Daarna hebben we als groep steeds weer stappen gezet. Het voelt als een voorrecht hiervan deel uit te maken. Als ik kijk hoe we met elkaar omgaan, de manier waarop we werken, hoe nieuwe spelers worden opgevangen; ik vind dat heel mooi.’’

De Roon geeft aan dat het gemis van de familie zwaar is voor de spelers van Oranje. ,,Mijn vrouw en ouders waren in de Arena en dan wil je ze heel graag even een knuffel gaan geven, even omhelzen. Dat kan dan niet. Dat is jammer, moeilijk ook, maar uiteindelijk weet je dat het met een doel is. We willen niet het risico lopen dat er iets kan gebeuren en houden dat in ons achterhoofd. Het gemis van onze families is wel onderwerp van gesprek geworden. Daar praten we met elkaar over. Ik had het er bijvoorbeeld over met Patrick van Aanholt. Zijn zoontje was er. Die wil je natuurlijk even oppakken. Kinderen begrijpen deze coronasituatie helemaal niet. Het is gewoon moeilijk.’’