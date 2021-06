Denzel Dumfries is weer belangrijk voor Oranje: ‘Nu op weg naar meer’

Het Nederlands elftal groeit bij het Europees kampioenschap voetbal in het toernooi. Dat zei Denzel Dumfries na de winst op Oostenrijk (2-0) in een eerste reactie bij de NOS. ,,Het gaat steeds beter. Ik denk dat we de wedstrijd goed controleerden, domineerden en kansen uitspeelden. Het was een verdiende overwinning. We hebben geleerd van vorige wedstrijden, we waren voortdurend scherp en gaven heel weinig weg.”



Dumfries was betrokken bij beide treffers. ,,Bij de eerste krijg ik een penalty, volgens mij terecht. De tweede hoefde ik alleen maar in te tikken, na goed werk van Memphis Depay en Donyell Malen.”



Dumfries is pas de tweede verdediger die voor Oranje minimaal twee keer scoorde op een EK. De enige die dat ook lukte was Frank de Boer, nu bondscoach van het Nederlands elftal. De PSV’er, die vanavond op aangeven van Donyell Malen de 2-0 maakte tegen Oostenrijk, was eerder op het EK trefzeker tegen Oekraïne. Toen tekende hij voor de belangrijke 3-2. Alleen Ruud van Nistelrooy en Memphis Depay scoorden in hun eerste twee wedstrijden op een eindtoernooi voor Oranje.



Nederland is door de overwinning zeker van de achtste finales en de eerste plaats in de groep.