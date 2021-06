Die geweldige spelers van Oranje, Van Dijk voorop, wilden veeleisende Van Gaal niet

Terwijl Engeland en Duitsland aan het snelschaken zijn, zoek ik naar een verhelderende quote van Donyell Malen. Was de PSV-spits blij met die wissel na de rode kaart van De Ligt? Omdat-ie stuk zat? Omdat zijn zuurstoftankje bijna leeg was? Of is dat een kulverhaal? Kan hij gewoon 90 minuten spelen? Was het gewoon een heel domme wissel? We blijven verstoken van informatie. Door de KNVB, door Malen.