Dit moet je weten over het ICD-kastje van Christian Eriksen

Waarom krijgt Eriksen een inwendige defibrillator?

,,Iedereen die een hartstilstand overleeft en nog in goede conditie verkeert, komt in aanmerking voor een inwendige defibrillator”, stelt Peter Peytchev, cardioloog-sportarts van meerdere profclubs in België. ,,De kans dat het nog een keer gebeurt, is immers reëel. Een zeldzame keer blijkt er een omkeerbare oorzaak aan ten grondslag hebben gelegen die opgelost kan worden. Meestal is dat echter niet het geval en zeker niet bij topsporters. Bij hen is een ICD nodig.”

De onderliggende oorzaak is bij Eriksen nog niet bekend. Als dat wel zo is, is daar nog niet over gecommuniceerd.