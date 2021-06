Dit zijn de hoogtepunten van ‘Als ik bondscoach was’ met Diana Kuip

Van der Vaart felici­teert Spanje na eerdere ophef over kritische uitlatin­gen

24 juni ,,We hopen dat Rafael van der Vaart deze wedstrijd nu kijkt. We dragen de 4-0 van Ferran Torres aan hem op", slingerde een Spaanse commentator gisteravond de huiskamers in van de voetbalfans van La Roja. De ex-international raakte in het land eerder deze week een gevoelige snaar door te zeggen dat de Spanjaarden ‘verschrikkelijk’ waren.