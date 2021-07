Domper voor Engelsen: toptalent Foden dreigt EK-finale te missen

Dat bevestigt bondscoach Gareth Southgate op de persconferentie. ,,We gaan hem nog uitgebreid testen. Maar hij is een twijfelgeval. Het is een kleine blessure, die mogelijk snel weer verdwenen is. Dat zullen we moeten afwachten”, liet Southgate weten. Het betekent een flinke domper voor de bondscoach, al had het slechter nieuws kunnen zijn. Foden begon het EK nog als basisspeler, maar verdween na twee duels naar de bank. In de halve finale tegen Denemarken deed hij als invaller slechts 25 minuten mee.