Duitse media spreken na ontsnapping ‘Mannschaft’ van ‘dramatische EK-avond’: ‘Wild, verward, wankel’

Bild vatte de Duitse emoties op de laatste speelronde van groep F treffend samen: ,,Een ongelooflijk dramatische EK-avond. We zijn er al uit, dan weer in, dan weer uit en uiteindelijk op de tweede plaats.’’

Maar het optreden van de Mannschaft is volgens Bild nog weinig hoopgevend met Engeland-uit voor de boeg in de achtste finale. ,,Op Wembley. In ons favoriete stadion. Een klassieker. Maar het moet beter, veel beter. Anders zien we er oud uit tegen de tot nu toe ongevaarlijke Engelsen. Kleine troost: een voorronde zoals op het WK 2018 blijft ons bespaard. Maar we waren verdomd dichtbij.’’

Voor Duitsland dreigde even een scenario als in 2018 toen de ploeg van bondscoach Joachim Löw voor het eerst in de historie laatste werd in de groepsfase van een WK en met het schaamrood ook op de kaken naar huis ging. Ook gisteren stond de Mannschaft virtueel een tijdje op laatste.

De beslissingen van Löw zijn raadselachtig, zijn ploeg blijft een bouwterrein.

,,Het Duitse team heeft bevend de achtste finales bereikt’’, zo schrijft Kicker. ,,Maar de beslissingen van Löw zijn raadselachtig, zijn ploeg blijft een bouwterrein.’’

,,De eerste korte analyse vond plaats op het veld direct na het laatste fluitsignaal’’, zag Kicker. ,,Joachim Löw sprak opgewonden en met veel gebaren met zijn assistenten Marcus Sorg en Andreas Köpke. De bondscoach zag er gespannen uit. Slechts tien minuten eerder had Leon Goretzka hem met een krachtig schot gered van een abrupt - en in dit geval beschamend - einde van zijn 15-jarige loopbaan als bondscoach.’’

Voor rust zorgde de gelijkmaker van Goretzka allerminst: ,,Wat volgde was een wilde, verwarde, wankele verdediging van deze 2-2. De ballen werden in de lucht geschoten zoals op het dorpssportveld of gewoon naar voren geschoten.’’

Ontnuchterend

Favoriet voor het duel met Engeland is Duitsland dan ook niet volgens Kicker. ,,Waar de Duitse ploeg vijf goals in drie wedstrijden moest incasseren, kregen de Britten nul tegen. Deze Engelse selectie lijkt echter niet stabiel, aanvallend hebben ze het moeilijk zoals slechts twee treffers bewijzen. De kansen voor Duitsland daarom 50-50 ondanks de ontnuchterend zwakke presentatie tegen Hongarije.’’

Ook Die Welt zag hoe Duitsland ‘langs de rand van de afgrond’ ging: ,,De prestaties van het nationale team waren matig. Slechts één speler raakt de juiste snaar. Alleen een late treffer van Goretzka redde de DFB-selectie.’’