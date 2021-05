Eerder afgedankte oudgedienden Müller en Hummels richting EK weer terug bij Duitsland

Bondscoach Joachim Löw van Duitsland heeft twee eerder afgedankte oudgedienden weer opgeroepen bij de Mannschaft voor het komende EK voetbal. Aanvaller Thomas Müller en verdediger Mats Hummels kregen een plek in de 26-koppige selectie. Het tweetal was meer dan twee jaar afwezig bij het nationale voetbalteam.

Löw besloot Müller en Hummels in het najaar van 2018, in de nasleep van het mislukte WK in Rusland, niet meer op te roepen. Hij wilde verjongen, maar is niet echt geslaagd in zijn opfrispogingen.

Müller en Hummels presteerden daarentegen het afgelopen seizoen zo goed bij hun clubs, dat Löw eigenlijk niet meer om de gelouterde spelers heen kon. De 31-jarige Müller, die dit seizoen weer landkampioen is geworden met Bayern München, speelde al honderd interlands. De 32-jarige Hummels, die zijn waarde bewees bij Borussia Dortmund, staat op zeventig ‘caps’.

Verdediger Jérôme Boateng van Bayern München, van wie Löw destijds ook afscheid nam als international, is niet teruggeroepen door de bondscoach.

Löw, die zelf na het EK afzwaait als bondscoach, zei dat hij geen spijt heeft van zijn toenmalige besluit om afscheid te nemen van de drie voetballers, die in 2014 de wereldtitel veroverden in Brazilië. ,,Dat was een weloverwogen besluit, maar ik geef toe dat het niet heeft uitgepakt als gehoopt”, lichtte Löw toe. ,,Voor het komende EK moesten we alles nog eens goed overdenken en een succesvol toernooi gaat boven alles. Müller en Hummels hebben allebei een sterk seizoen gespeeld. Ze brengen de ervaring waar het ons in sommige wedstrijden aan ontbrak.”

Kevin Volland van AS Monaco is een opvallende naam in de selectie, evenals die van de pas 18-jarige Jamal Musiala. De jonge aanvaller van Bayern München zal zijn debuut maken op een groot toernooi. Timo Werner van Chelsea is ook opgenomen. Julian Draxler (Paris Saint-Germain) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) kregen geen oproep.

Volland speelde zijn laatste interland in 2016 en raakte daarna buiten beeld, maar de 28-jarige aanvaller heeft volgens Löw een indrukwekkend seizoen gespeeld. ,,We hebben gezien wat hij heeft gepresteerd in Frankrijk. Met zijn sterke persoonlijkheid en neus voor de goal is hij absoluut een aanwinst voor de ploeg”, aldus de bondscoach.

Duitsland speelt al zijn drie groepswedstrijden in München. Frankrijk is op 15 juni de tegenstander, gevolgd door Portugal op 19 juni en Hongarije op 23 juni.