EK-kanshebbers: België is niet zomaar een favoriet, maar een tópfavoriet

Wat zijn de kansen van België?



Als je sinds 2018 de FIFA-ranglijst aanvoert, dan kun je er niet onderuit. België is niet zomaar een favoriet, maar een tópfavoriet. Alleen wordt het tijd dat de gouden lichting al die complimenten eens omzet in iets tastbaars, want het is bijna onbestaanbaar dat zo’n verzameling toptalent ooit afzwaait zonder prijs.

Daarom moet het nu gebeuren. Want hoelang kan deze selectie nog door? Vincent Kompany, Marouane Felliani en Mousa Dembélé zijn al van het podium verdwenen en bij de dertigers Alex Witsel, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld begint het te piepen en te kraken. En niet te vergeten: de tijd begint te dringen.

Volledig scherm Toby Alderweireld en Jan Vertonghen (r) in actie op de training van de Belgen. © BELGA

Aan de andere kant blijft het talent zich nog steeds aandienen. Wat te denken van Youri Tielemans, de middenvelder van Leicester City, die na een topseizoen mag dromen van een transfer naar Liverpool. Of neem Yannick Carrasco, de aanvaller uit Genk die na een merkwaardig uitstapje naar China met succes terugkeerde bij Atlético Madrid en voorin een meer dan waardige vervanger is van Eden Hazard.

De naam is gevallen: Eden Hazard. Wat als de Belgen hem de komende weken ook nog aan de praat krijgen? Hoe staat Hazard er na een rampzalig seizoen bij Real Madrid voor? Niemand die het weet.

Op welke spelers moeten we letten?

Het is bijna onmogelijk te kiezen tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Dat voelt bijna als heiligschennis. De Bruyne is de briljante aangever, die nu nog met een oog- en neusblessure kampt, maar gaandeweg het toernooi zijn plek op het ereterras van het voetbal weer zal innemen. Lukaku is de robuuste afmaker, die met Inter een geweldig jaar kende. De doelpuntenmachine Lukaku is een wereldspits geworden. Afgelopen zondag tegen Kroatië was hij goed voor zijn zestigste goal (!) voor de Rode Duivels. Dat was elf jaar nadat hij tegen datzelfde Kroatië debuteerde. Lukaku was toen 16 jaar.Welke invloed heeft de bondscoach?

Volledig scherm Bondscoach Roberto Martínez en oud-PSV'er Dries Mertens. © BELGA

In België is iedereen er al helemaal aan gewend dat er een Spanjaard de regie voert over het beste exportproduct van het land. Dat is niet voor niets. Roberto Martínez leidde de Belgen op het WK van 2018 niet alleen naar het brons, hij laat de nationale ploeg ook spelen in de geest van Johan Cruijff. Martínez zweert bij diens filosofie en is daarnaast ook nog een goede vriend van Jordi Cruijff. De Belgen zwieren, zwaaien en inspireren als Hollanders in hun beste dagen. En daar voelen ze zich nog goed bij ook.

EK-historie

Het wordt de zevende keer dat België deelneemt aan het EK. In 1980 bereikte de ploeg de finale, waarin het met 2-1 verloor van West-Duitsland. Sindsdien bereikten de Belgen nooit meer een eindstrijd op een groot toernooi.

Prognose

Finale.

Vermoedelijke opstelling 3-4-3: Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Denayer; Castagne, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco.