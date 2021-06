EK-kanshebbers: Engeland klampt zich vast aan Kane en een handvol golden boys

Wat zijn de kansen van Engeland?

Nou, afgaande op het verleden niet groot. Halve finales in 1968, twee jaar nadat Engeland zich tot wereldkampioen had gekroond, en in 1996 in eigen land. Dat was het wel. Engeland lijkt ook de prijs te betalen voor de vrachten aan buitenlandse spelers die naar de Premier League worden gehaald en daar nationaal talent in de weg staan. De hoop die talentvolle selecties de natie door de jaren heen gaven, bleek vergeefs. Meestal keerden de Three Lions met de staart tussen de benen huiswaarts.

Aan potentie ook deze editie weer geen gebrek. Naast de inmiddels ervaren Kyle Walker, Harry Maguire en Harry Kane klampt Engeland zich vast aan een handvol golden boys. Zo speelden Phil Foden (City) en Mason Mount (Chelsea) de Champions League-finale en vormen Jadon Sancho en Jack Grealish ook deze zomer grote transferdoelwitten.

En dan heeft bondscoach Gareth Southgate ook nog de beschikking over de rappe Marcus Rashford en Raheem Sterling. ,,Ik heb eerlijk gezegd te doen met de bondscoach’’, zo leefde Foden al mee met de puzzelende Southgate, die naast 5-3-2 ook in 4-3-3 oefende.

Met twee achtste finales, beide halve finales en de eindstrijd op Wembley, is Engeland er extra veel aan gelegen om eens niet voor de laatste week te sneuvelen. Maar of de outsider nu wel een cupfighter blijkt en in juli voorop gaat in de Londense invasie, valt te bezien.

Op welke speler(s) moeten we letten?

Phil Foden herken je op het EK niet alleen aan zijn mooie dribbel, maar ook aan zijn nieuwe Paul Gascoigne-coupe. Engeland is ook in de ban van Jack Grealish. Een verfijnde schaduwspits met Ierse roots, die als captain Aston Villa omhoog stuwt en zo’n beetje met alle Engelse topclubs al in verband is gebracht. De bravoure en dynamiek in zijn spel maken de stilist met de lage kousen voor veel Engelsen een logische basisklant. Met zijn 25 jaar behoort Grealish al tot het oudste deel van de selectie. Alleen Spanje en Turkije hebben een jongere selectie. Jude Bellingham (17) kan Engelands jongste debutant ooit op een EK worden.

Welke invloed heeft de bondscoach?

Zoals zoveel bondscoaches heeft ook Southgate de nationale ploeg van een aardige verjongingsslag voorzien. Hij wordt gezien als een goede manager, maar wel één die er in topduels – zo klinkt het – een te defensief strijdplan op nahoudt. De stoïcijnse Southgate legt vooral met een solide defensie de basis voor de zeges. In de laatste zes duels incasseerde Engeland één tegentreffer. Spelers roemden hem na het afgelopen WK (Engeland werd vierde) voor het creëren van een relaxte omgeving, ook door de druk steeds op zich te nemen. En Engeland hopen ze dan ook dat de oogsttijd is aangebroken.

EK-historie

Daar kunnen we kort over zijn: die is beschamend met twee halve finales als hoogtepunten in de Engelse EK-geschiedenis. Dat vormt dan weer een groot dieptepunt voor de grote voetbalnatie, als er al geen sprake is van een EK-trauma.

Prognose EK 2021:

Kwartfinale.

Vermoedelijke opstelling (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Mount, Grealish; Rashford, Kane, Foden.