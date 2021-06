EK Podcast | ‘Er zijn nog te veel vraagtekens rondom Oranje’

Deze Pool is nu de jongste speler ooit op een EK voetbal

19 juni De Pool Kacper Kozlowski is sinds zaterdag de jongste voetballer die ooit op een Europees kampioenschap uitkwam. De middenvelder viel tijdens het duel met Spanje (1-1) in de 55ste minuut in, op een leeftijd van 17 jaar en 246 dagen. Hij loste daarmee de Engelse speler Jude Bellingham af, die sinds zondag even de jongste was met 17 jaar en 349 dagen.