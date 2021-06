EK Podcast | ‘Frank de Boer heeft een gouden pik’

Spanje swingt naar zege op Slowakije en speelt achtste finale tegen Kroatië in Kopenhagen

23 juni Spanje wierp de last van zijn wankele start en de kritiek van zich af en plaatste zich uiteindelijk eenvoudig voor de achtste finales. Het speelde Slowakije vanavond in het bloedhete Sevilla volledig weg (5-0), eindigde als tweede van groep E achter Zweden en ontmoet maandagavond (18.00 uur) Kroatië in de achtste finale in Kopenhagen.