EK Podcast | ‘Ik krijg toch een Wales-België-gevoel bij Nederland - Tsjechië’

Cristiano Ronaldo bekogeld met flesje Coca-Cola na memorabele treffer

24 juni Cristiano Ronaldo was woensdagavond tweemaal vanaf elf meter trefzeker in het EK-duel met Frankrijk (2-2) en daar waren niet alle Franse supporters even blij mee. De Portugese sterspeler kreeg zelfs een flesje Coca-Cola naar zijn hoofd geslingerd.