EK was laatste eindtoernooi Frank Snoeks: ‘Ik zet bij bepaalde commentatoren ook de tv uit’

De EK-finale Italië - Engeland was zondag de laatste wedstrijd op een eindtoernooi voor NOS-voetbalcommentator Frank Snoeks. Hij heeft op acht WK’s en acht EK’s commentaar gegeven bij voetbalwedstrijden. De stem van Snoeks is 31 jaar te horen geweest bij de sportprogramma’s van de NOS.

Zijn eerste wedstrijd op een eindtoernooi was Italië - Oostenrijk op het WK 1990. ,,Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af! Komend jaar doe ik gewoon nog eredivisie en Oranje”, zegt Snoeks.

,,Die pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo’n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen. Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild. Maar om af te sluiten op Wembley met Engeland in de finale is natuurlijk wel heel bijzonder”, aldus de 65-jarige commentator.

Tijd om stil te staan bij het naderende eind van zijn carrière had Snoeks bij het EK niet: “Ik moest me van het hotel naar het stadion benen door een zee van mensen. Het bier vloog door de lucht, dus ook ik ontkwam niet aan een bierdouche. Mijn hotel was vlak bij Wembley, maar ik heb er uiteindelijk een halfuur over gedaan. Totale gekte.”

Snoeks verzorgde meermaals het commentaar bij de finale van grote voetbaltoernooien. Hij kwam in actie bij de finales van EK in 2004, het WK in 2006, het EK in 2008, het WK in 2010, het WK in 2014 en de EK finales van 2016 en 2021.

De laatste tijd was er ook veel kritiek op Snoeks. Zelf had hij daar weinig last van, want hij zit niet op Twitter. ,,Het wordt weleens tegen me gezegd als er veel negatieve reacties zijn op mijn commentaar. Ik heb me daar nooit wat van aan getrokken. Ik snap het overigens heel goed hoor. Ik zet bij bepaalde commentatoren of presentatoren ook de tv uit.”

