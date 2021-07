Engeland favoriet in halve finale EK tegen populair Denemarken

Engeland begint in Londen om 21.00 uur als favoriet aan het duel met Denemarken in de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate geniet thuisvoordeel en heeft in de voorgaande wedstrijden op het toernooi vertrouwen opgedaan.



De Britten bleven ongeslagen in de groepsfase en toonden in de knock-outfase een stijgende vorm met overwinningen tegen Duitsland (2-0) en Oekraïne (4-0).