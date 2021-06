Engeland moet Tsjechen verslaan voor groepszege

Bale en Wales komen naar Amsterdam: nieuw EK-succes in de maak?

20 juni Opnieuw brengen Gareth Bale (31) en zijn teamgenoten het piepkleine Wales in vervoering, nadat in 2016 de halve finale van het EK werd bereikt. De aanvaller doet in zijn droom om opnieuw historie te schrijven met Wales zaterdag Amsterdam aan.