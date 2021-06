'Engeland moet vrezen: UEFA overweegt Wembley eindstrijd EK af te pakken’

Dat melden diverse Britse media. In Engeland wordt momenteel druk gedebatteerd over versoepelingen van de quarantaineregels. In Groot-Brittannië moeten bezoekende fans nu nog tien dagen in quarantaine als zij uit een ‘oranje gebied’ komen. De Britse regering lijkt daar voorlopig aan vast te houden, waardoor de UEFA twijfelt over de geschiktheid van Londen als finalestad.



Eerder greep Wembley al naast de organisatie van de Champions League-finale. Die wedstrijd werd aanvankelijk in Istanboel gespeeld, maar de UEFA besloot de eindstrijd wegens de coronasituatie in Turkije naar een ander land te verplaatsen. Wembley was lange tijd, vooral door de aanwezigheid van de Engelse clubs Chelsea en Manchester City, topfavoriet. Omdat 2500 UEFA-gasten na een bezoek aan Engeland verplicht in quarantaine moesten, werd uiteindelijk voor Lissabon gekozen.