‘Engeland nipt favoriet in EK-finale tegen Italië’

Gracenote dicht de Engelsen een kans van 53,5% procent toe om het EK te winnen, ondanks het feit dat Italië hoger staat op de FIFA-wereldranglijst. De Azzurri bezetten momenteel plek drie, terwijl Engeland zesde staat. De grootste reden van de favorietenstatus is het thuisvoordeel voor The Three Lions. De ploeg van Gareth Southgate ontvangt Italië in thuishaven Wembley, waar de Engelsen zes van de zeven duels afwerkten. Alleen voor de kwartfinale moest de ploeg in het vliegtuig stappen richting Rome.

De Engelsen zijn dan ook ijzersterk in eigen huis. Vijftien van de laatste zeventien duels leverden een overwinning op. Tegenstander Italië kan echter leunen op een nóg sterkere serie. Al 33 interlands op rij bleef de ploeg van bondscoach Mancini ongeslagen. Het moet vanavond leiden tot de felbegeerde EK-trofee.

Engeland wist zich nog nooit tot Europees kampioen te kronen. De beste EK-prestatie dateert van 1996, toen de halve finale het eindstation was. Italië was in 1968 de beste van Europa. In 2000 en in 2012 ging het land ten onder in de finale, tegen respectievelijk Frankrijk en Spanje. Beide landen waren succesvoller op het WK: Italië won dat toernooi in 1934, 1938, 1982 en 2006, Engeland was in 1966 de beste ter wereld.

Weg richting finale

Italië en Engeland verkeren de laatste weken in topvorm. De Italianen noteerden in aanloop naar de halve finale louter zeges. Na overwinningen op Turkije (0-3), Zwitserland (3-0), Wales (1-0), Oostenrijk (2-1) en België (1-2) had het strafschoppen nodig om Spanje te verslaan. Engeland speelde in de groepsfase gelijk tegen Schotland (0-0), maar was verder te sterk voor Kroatië (1-0), Tsjechië (0-1), Duitsland (2-0), Oekraïne (0-4) en Denemarken (2-1).

