Engeland snakt naar EK-finale, maar Denemarken verloor sinds 1982 pas één officieel duel van Engelsen

Engeland kan vanavond (21.00 uur) voor het eerst in de historie de EK-finale bereiken. In 1968 en 1996 haalden de Engelsen de halve finale, maar nooit haalden ze de eindstrijd. Denemarken, de Europees kampioen van 1992, moet op Wembley zien te voorkomen dat Engeland voor het thuispubliek de finale mag spelen tegen Italië .

Op papier lijkt Engeland misschien de favoriet in de halve finale tegen Denemarken, maar de onderlinge resultaten sinds 1982 spreken juist in het voordeel van de Denen. Oefenwedstrijden buiten beschouwing gelaten, lukte het Engeland sinds 1982 in 39 jaar tijd maar één keer om te winnen van de Denen. Dat was op het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan. Denemarken kreeg destijds met 3-0 klop door goals van Rio Ferdinand, Michael Owen en Emile Heskey. Zij zorgden voor de 3-0 ruststand en tevens eindstand.

Volledig scherm David Beckham, Rio Ferdinand, Michael Owen en op de achtergrond Emile Heskey vieren feest tijdens het WK 2002 tegen Denemarken. © EPA

In aanloop naar het EK 1984 lukte het Engeland niet om te winnen van Denemarken en ook het EK 1992 was niet het EK van Engeland. Na het 0-0 gelijkspel tegen Denemarken in de groepsfase werd er ook gelijkgespeeld tegen Frankrijk (0-0) en zelfs verloren van Zweden (1-0) waardoor Engeland laatste in de poule eindigde. Denemarken ging uiteindelijk wel door en kroonde zich zoals bekend tot Europees kampioen.

Na het WK 2002, waarop Engeland dus wel zegevierde tegen de Denen, was de Nations League in 2020 pas weer de eerste keer dat Denemarken en Engeland elkaar troffen in een officieel duel. En wederom lukte het Engeland tot twee keer toe niet om te winnen. Denemarken - Engeland eindigde in 0-0 en op 14 oktober 2020 won Denemarken zelfs op Wembley door een benutte penalty van Christian Eriksen. In dat duel kreeg Harry Maguire al na 32 minuten een rode kaart (twee keer geel).

Volledig scherm Harry Maguire krijgt de rode kaart in het duel met Denemarken. © AP

Tussen het WK 2002 en de Nations League van 2020 speelden Engeland en Denemarken overigens nog wel vier oefenwedstrijden tegen elkaar. Maar ook in die oefenwedstrijden kregen de Engelsen het niet voor elkaar om vaker te winnen dan de Denen. Beide landen wonnen twee keer. Denemarken in 2003 en 2005 met respectievelijk 2-3 en 4-1 en Engeland won de twee meest recente oefenwedstrijden in 2011 (1-2) en 2014 (1-0).



Geen beste balans dus voor Engeland in recente jaren, maar vanavond wordt de ploeg van bondscoach Gareth Southgate wel weer gesteund door het thuispubliek op Wembley.

