Engelse media bejubelen zege op rivaal: ‘Einde aan 55 jaar pijn’

De Engelse media kunnen hun geluk niet op na de 2-0 tegen Duitsland. Voor het eerst sinds de gewonnen WK-finale van 1966 versloegen de Three Lions hun grote rivaal op een groot toernooi. ,,De mannen van Gareth Southgate maakten een einde aan 55 jaar pijn’’, aldus The Daily Mail.

Delen per e-mail

De koppenmakers in Engeland konden zich weer uitleven na de luide bejubelde zege: ‘It’s coming Rome’, schreeuwen meerdere tabloids van de daken met een verwijzing naar de EK-hymne van 1996 (‘Football is coming home’). ,,De gladiatoren van Engeland trekken naar Rome’’, blikt The Daily Mail vooruit op de kwartfinale, waarvoor Engeland het eigen Wembley moet verlaten voor de hoofdstad van Italië.

,,Kane en Sterling sturen de helden van Southgate door en dumpen bittere rivalen uit Euro 2020’’, kopt The Sun. ,,Op een rockend Wembley toonde Gareth Southgate een on-Engels gevoel voor gezond verstand toen ze de Duitsers doodverveelden op weg naar een vierde clean sheet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zijn verdedigende tactiek werd de bondscoach vergeven, zo stelt The Sun. ,,Southgate toonde extreme voorzichtigheid met zijn basisopstelling en Engeland verdedigde massaal. Maar niemand die er iets om gaf, want de 40.000 hier bulderden na elk blok en tackle alsof het een goal was.’’

Volledig scherm Ontlading op Wembley bij de Engelse fans. © AFP

,,Fans vierden wild en geesten werden begraven toen Engeland in stijl doorging naar de kwartfinales’’, schrijft The Guardian. ,,Nou, dat was onverwacht. Op een grijze, onstuimige, steeds wildere nacht in het Wembley Stadium deden Engelse voetballers iets nieuws. Als het gaat om deze grootse, internationale toernooien krimpt Engeland. Maar deze keer niet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Tijd om te dromen’’, staat er op de cover van de Daily Mirror na ‘Englands night of glory.’ The Telegraph heeft een grote foto van Harry Kane op de cover met de kop: ‘Eindelijk iets om te juichen’.

‘Nee het was geen droom’, kopt Daily Express. ‘We hebben Duitsland echt verslagen.’ The Sun staat ook stil bij het trauma van Southgate, die als speler op het EK van 1996 een strafschop miste in de verloren halve finale tegen Duitsland: ,,Niet meer omkijken, na 25 jaar eindelijk verlossing voor Gareth.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

The Times stelt dat Engeland een einde heeft gemaakt aan een Duitse nachtmerrie: ,,De herinneringen aan deze gedenkwaardige wedstrijd zullen nooit, nooit vervagen. De Eeuwige Stad ligt in het verschiet, nog een uitdaging tegen Oekraïne op zaterdag in de kwartfinales van Euro 2020, maar het afweren van de eeuwige vijand, Duitsland, zal nooit worden vergeten.‘’

Volledig scherm De spelers van Engeland maken een ereronde. © AP