Engelse ploeg haalt Londen uit slow motion-stand: ‘We wachten nu al zó lang op succes’

Door Sjoerd Mossou



Chris Dowse wijst naar de kleine portiekflat aan de overkant. De overbuurman die daar tot voor kort woonde, op huisnummer 74, heeft de coronapandemie afgelopen winter niet overleefd. Bij wijze van klein eerbetoon wappert er nu een vlag met zijn naam erop.



,,Hij was een zware alcoholist, al ruim in de zeventig, maar wel iemand die graag onder de mensen kwam’’, vertelt Dowse. ,,In dit woonblok letten we over het algemeen goed op elkaar, maar tijdens de winterse lockdown raakte hij volledig in een isolement. Dat waren echt de donkerste, meest uitzichtloze dagen. Veel mensen hier gingen echt kapot.’’