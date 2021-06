Erik Dekker over Oranje: ‘Blind is een heerser op het veld’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: voormalig wielrenner Erik Dekker.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Nee, helemaal niet. Zo’n toernooi moet altijd even groeien. Het feit dat er geen publiek bij de sportevenementen aanwezig was, helpt niet mee. In dit geval heb je ook even de tijd om erin te komen, want de groep is niet zo interessant heb ik begrepen. Je moet het wel heel slecht doen, wil je niet doorgaan. Nederland kennende kan het gevoel heel snel omslaan. Iedereen heeft het over het fenomeen dat het niet leeft. Dan leeft het dus juist wel, denk ik zo.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik zou Stekelenburg in de goal zetten als Ajax supporter en ik ben ook fan van Blind. Hij heeft zijn beperkingen, maar die heeft iedereen. Blind is echt een heerser op het veld en hij heeft misschien wat energie over na zijn blessure. Ik denk dat 90 procent van het elftal wel staat, dus dat laat ik verder aan de bondscoach. Waar je wel op moet letten, is dat het een toernooi is. Net als bij de Tour de France moet je niet op de eerste dag al je energie erin gooien. Je moet de bank tevreden houden, zeker nu met corona alles heel snel kan veranderen.‘’

Volledig scherm De opstelling van Erik Dekker. © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Ik denk Memphis Depay. Ik hoorde iemand zeggen dat hij 11 goals en 11 assists heeft in de laatste 20 wedstrijden, dus statistisch gezien is hij heel belangrijk. Hij heeft zich goed ontwikkeld. Volwassen worden gaat vaak hand in hand met goede prestaties. Hij haalt een hoger niveau en kent minder hele slechte wedstrijden. Dat zorgt ervoor dat mensen nu anders naar hem kijken.‘’

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Thuis gewoon. Hoe verder Nederland komt, hoe leuker het wordt om mensen op te zoeken, maar dan nog zal het waarschijnlijk vooral thuis zijn.‘’

Wie gaat het EK winnen?

,,,Het zal toch zeker wel Duitsland worden. Voetbal is een behoorlijk gecompliceerd spelletje, waar veel kan gebeuren. Volgens mij is een doelpunt maken vele malen moeilijker dan een doelpunt voorkomen. Ik weet nog heel goed dat Nederland in 2004 een oefenwedstrijd dik won van Griekenland, maar dat Griekenland vervolgens Europees kampioen werd. Voetbal is niet simpelweg 11 goede voetballers opstellen, er komt veel meer bij kijken. Met Duitsland zit je dan altijd goed.‘’

