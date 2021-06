Eriksen appt na duel meteen naar ploeggenoten: ‘Jullie waren ongelooflijk goed’

Dat vertelde de Deense aanvaller Martin Braithwaite, die in de slotminuten nog de lat raakte. ,,Christian stuurde ons kort na afloop een bericht”, zei de speler van Barcelona. ,,Ik ben het ook met hem eens. Zelf speel ik in Spanje misschien voor de beste club van de wereld, vandaag heb ik voor het beste team van de wereld gespeeld. Het is geweldig wat we vooral voor rust hebben laten zien. Jammer dat het niet tot een resultaat heeft geleid.”

Ook bondscoach Kasper Hjulmand had ondanks de nederlaag geen zin om lang te treuren. ,,Ik ben trots op het team. Natuurlijk zijn we teleurgesteld over de nederlaag. Maar er staan heel veel positieve dingen tegenover.”

,,Ik wist niet wat te verwachten van deze wedstrijd”, vervolgde de trainer, na de hartstilstand van Christian Eriksen in het eerste, ook verloren duel. ,,De kwaliteit die we getoond hebben, slechts enkele dagen nadat de spelers bijna een van hun beste vrienden verloren, is ongelooflijk. We hebben in de eerste helft gedomineerd tegen het beste team van de wereld. Ik heb zoveel respect voor mijn spelers en dat heb ik ze ook gezegd.”

Hjulmand bedankte ook voor de omvangrijke steun, uit alle hoeken van Europa. ,,Dat betekent erg veel voor ons. Christian gaat nog zware weken tegemoet, maar we zijn er voor hem. We gaan in de volgende wedstrijd de Russen kloppen, dit EK is voor ons nog niet afgelopen.”

Een opvallend beeld na het laatste fluitsignaal: op het veld viel Hjulmand in de armen van tegenstander Romelu Lukaku, ploegmaat van Eriksen bij Inter. De bondscoach: ,,Lukaku heeft indruk gemaakt op ons. Hij is een fantastische persoon en een goede vriend van Eriksen. Hij vertelde me dat hij dankbaar was omdat we Christians leven gered hebben. Voetbal is een van de mooiste zaken ter wereld: het gaat over religies en grenzen heen. We voelen ons verbonden, we behoren tot dezelfde familie.”

Lukaku liet weten vlak voor de wedstrijd nog contact te hebben gehad met Eriksen. ,,Ik heb hem vanmiddag nog gesproken en dat was best een grappig gesprek. We hadden het over het plan dat de Denen gemaakt hadden om mij af te stoppen. Ik ben God dankbaar dat Christian nog leeft, dat ze nu weten wat er is fout gelopen. Nu kijk ik uit naar zijn herstel.”

Volledig scherm Een mooie omhelzing na afloop tussen Romelu Lukaku en de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.