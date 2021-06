Even bellen met Thomas Krol: ‘Nederland kan niet op tegen Mbappé’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: wereldkampioen schaatsen Thomas Krol.

Hoe zit het met de Oranje-koorts?

,,Echte Oranje-koorts nog niet echt, maar ik vind het wel heel gaaf dat er weer een groot toernooi is. Dat het toch doorgaat met corona en dat Oranje weer meedoet is erg leuk. Ik was eerst wat kritisch omdat Virgil niet meedeed en de resultaten in de voorbereiding slecht waren. Ik had er niet zo veel van verwacht, maar het voetbal valt me alleszins mee. Ik ben positief verrast en word steeds enthousiaster.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik vind dat 5-3-2 wel een leuk systeem, dus dat houden we erin. Frenkie is natuurlijk de grote man, dus die moet met Wijnaldum spelen. Ik moet even nadenken wie ik daarnaast op het middenveld zet. Ik denk dat ik dan toch De Roon de beste optie vind. Verder speel ik sowieso met Malen en Depay in de spits.”

Wie wordt onze uitblinker?

,,Frenkie wordt onze uitblinker. Dat komt niet per se naar voren in het aantal doelpunten dat hij maakt, maar hoe hij speelt in het algemeen. Hij is de grote leider de spelverdeler. Alle passes die hij geeft komen aan. Het succes van Nederland komt vooral door hem. Hij bouwt het spel op en dan moeten we maar zien of de rest het kan afmaken.‘’

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Tot nu heb ik nog niet in de stad gekeken. Als er straks nog meer restricties wegvallen, vind ik het wel leuk om met ploeggenoten of mijn vriendin op een groot scherm een wedstrijd te zien. Ik zou er niet helemaal voor naar Amsterdam gaan, maar hier in Heerenveen lijkt het me heel leuk.‘’

Wie gaat het EK winnen?

,,Als ik eerlijk ben, ga ik toch voor Frankrijk of België. Frankrijk heeft dan toch de breedste selectie en het beste team denk ik. Met Mbappé en zijn snelheid in de spits, daar kan je niet tegenop als Nederland. Toch laat ik me graag verrassen. Ik denk dat Nederland de halve finale kan halen. Dat zou een mooi resultaat zijn. Ik ben nu vooral benieuwd of we tegen Portugal moeten. Als je daarvan wint, kan je ver komen.‘’

