Flets Spanje komt goed weg met gelijkspel tegen Zweden

Spanje is het EK in mineur begonnen. De ploeg van bondscoach Luis Enrique had tegen Zweden veruit het meeste balbezit maar wist dit niet om te zetten in een overwinning. Ondanks de 0-0 was het geen moment saai.

Door Rik Elfrink



Wel domineren, maar niet doordrukken. Dat was hét verhaal van Spanje-Zweden, dat voor het thuisland met een 0-0 enorm teleurstellend afliep. In Sevilla gaven de Spanjaarden te laat een ferme zwaai aan de bankschroef die ze bijna negentig minuten in handen hadden en was ook de afwerking van de spitsen niet overtuigend. In Estadio de la Cartuja was er wel een baas in huis, maar werd nooit een klap uitgedeeld.

In de openingsfase hadden de Zweden werkelijk niets te vertellen en kon Spanje de bal makkelijk laten rondgaan. Met meer dan tachtig procent balbezit voor de ploeg van Luis Enrique waren de verhoudingen al snel duidelijk. Koke, Pedri en Rodri mochten op het middenveld het spel bepalen en de Scandinaviërs hapten in de beginfase een paar keer naar adem.

Toch ontstond pas na een kwartier de eerste écht grote kans, waarbij de ervaren goalie Robin Olsen op zijn post was. De sluitpost van Everton kon een gevaarlijke kopbal van Dani Almo met een uitstekende reflex verijdelen. Tot een zware Spaanse storm kwam het daarna niet, omdat de ruimtes klein bleven en Zweden in de eigen zestien weinig toestond. Een keer ging centrale verdediger Marcus Danielson gruwelijk in de fout, maar schoot Álvaro Morata de daaropvolgende kans naast. Ook na rust werkte de afgelopen seizoen aan Juventus verhuurde aanvaller nog een keer ongelukkig af.

Volledig scherm Doelman Robin Olsen brengt redding. © AFP

Zweden krijgen grootste kans voor rust

Kon Zweden dan helemaal niks? Gek genoeg was de grootste kans van de eerste helft voor voormalig Willem II-topscorer Alexander Isak. Zes minuten had Zweden in de eerste helft de bal en in een flits van een seconde maakte de nog maar 21-jarige vervanger van Zlatan Ibrahimovic indruk. De spits van Real Sociedad kwam in het strafschopgebied van de Spanjaarden met een Romário-achtige schijnbeweging en had de pech dat zijn inzet via een soort carambole de paal raakte.

Het waren de momenten waar de Zweden vanaf de beginfase op hoopten en ook in de tweede helft kwamen er een paar. Mikael Lustig faalde in kansrijke positie bij een aanname en Marcus Berg rondde bar slecht af. De rest van de tijd was het Spanje dat de klok sloeg en zeker na de wissel van Isak kwam er van Zweedse zijde amper nog gevaar. Ondanks een gigantisch overwicht kreeg Spanje het niet voor elkaar om de drie punten binnen te halen. Olsen was op de drempel van de blessuretijd opnieuw een sta-in-de-weg en redde van dichtbij fantastisch op een inzet van Gerard Moreno.



Op dit EK is bij de Spanjaarden onder meer het ontbreken van de niet geselecteerde Sergio Ramos (35) een belangrijk thema. Als het allemaal een beetje mee had gezeten, was hij dit toernooi wereldwijd record-international geworden. Met zijn 180 interlands had hij boven het record van Egyptenaar Ahmed Hassan (184 caps) kunnen komen, al is de nummer twee op die mondiale ranglijst (Bader Al-Matuwa, 183 interlands) nog voor Qatar actief.

Volledig scherm Pedri baalt. © Pool via REUTERS

Volledig scherm De Zweden vieren het gelijkspel. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.