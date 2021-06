Fotoserie | De mooiste beelden van Nederland-Oostenrijk van Pim Ras

Duitse pers na nederlaag tegen Frankrijk: ‘Plannen Löw werkten niet’

16 juni De Duitse pers is somber gestemd na de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk in de eerste groepswedstrijd van het EK in München. ,,Frankrijk heeft dinsdagavond de grenzen van de Duitse selectie duidelijk aangetoond”, zo schrijft het toonaangevende voetbaltijdschrift Kicker.