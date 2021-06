Frank de Boer grapt over vliegtuigje: ‘Bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2'

Er is al enige tijd een discussie over het spelsysteem waarin het Nederlands elftal gaat aantreden op het EK voetbal. De laatste twee oefenduels speelde De Boer in een formatie met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. Een systeem dat Louis van Gaal ook speelde met het Nederlands elftal tijdens het succesvolle WK van 2014, toen Oranje de derde plek veroverde.

Toch is niet iedereen tevreden over deze speelwijze. Mede gesteund door de duels tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0) waarin Nederland niet kon overtuigen. In diverse voorbeschouwingen op het eindtoernooi wordt dan ook gepleit om toch 4-3-3 te gaan spelen. Deze boodschap werd vandaag dus ook overgebracht met een vliegtuigje met een doek met de tekst ‘Frank, gewoon 4-3-3'.

Stunt

Wie er achter de actie zit is voorlopig nog onduidelijk. Het bedrijf Special Air Services verleent ook deze dienst, maar zegt niet achter deze stunt te zitten. ,,Er zijn meerdere bedrijven die dit uitvoeren. In principe kan je gewoon een afspraak maken: aan de lengte van de tekst zitten eisen verbonden. Sommige bedrijven hebben vliegtuigjes klaarstaan en dan kan het snel geregeld zijn.”



De Boer maakte vanmiddag op de persconferentie overigens duidelijk vast te houden aan het systeem tegen Schotland en Georgië. Al wil hij het geen 5-3-2, maar 3-5-2 noemen. Op de persconferentie werd gevraagd naar het vliegtuigje. Wijnaldum: ,,Dat is niet iets wat je snel meemaakt. Dit is ook nieuw voor ons, maar het is niet iets wat je groot moet maken. Het is gewoon iemand die zijn mening wil uiten.” Daarop vult De Boer ad rem aan: ,,Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd: ‘Dank voor de tip, maar het blijft 3-5-2'.”

Volledig scherm De boodschap voor Frank de Boer © Maarten Wijffels.

