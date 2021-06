Frenkie dribbelt als Zidane, naam Virgil van Dijk valt niet meer

EK Podcast | ‘Er zijn nog te veel vraagte­kens rondom Oranje’

7:18 Het Nederlands Elftal heeft ongeslagen de groepsfase doorstaan op het EK met negen punten uit drie wedstrijden. Maar hoe goed is Oranje nu eigenlijk? Na de wedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië is dat voor veel supporters en watchers de vraag. Want heeft Oranje wel serieuze tegenstand gehad?