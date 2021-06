Gakpo moet liedje zingen na Oranje-debuut: ‘Welk nummer? Daar denk ik nog over na’

Om te vervolgen: ,,Een debuut in Oranje is echt een mooie mijlpaal, daar heb ik hard voor gewerkt. Denzel Dumfries heeft het moment gefilmd dat ik erin kwam. Onze band is erg goed. Hij heeft mij geholpen om te zorgen dat ik ben wie ik nu ben. Ik doe mijn best op de trainingen, zo wil ik iets afdwingen. De bondscoach had al gezegd dat ik zou kunnen invallen als de kans zich zou voordoen. Maar dat is altijd afwachten.”



Gakpo kijkt uit naar de achtste finale, maar een voorkeur voor een tegenstander? ,,Daar praat je wel over, maar het is lastig in te schatten. We moeten afwachten. We zitten niet met lijstjes op schoot. Het is vooral leuk dat we straks in een vol stadion spelen in Boedapest. Dat is echt lang geleden.’’