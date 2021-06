Geen koningspaar, maar wel Mark Rutte op de tribune bij Oranje

Het is het laatste duel van het Nederlands elftal in eigen land. De volgende ronde zal afgewerkt worden in Hongarije en ook de eventuele overige rondes vinden niet plaats in eigen land. Bij het eerste duel was het koningspaar wel aanwezig en zagen we koning Willem-Alexander uitbundig juichen na het winnende doelpunt van Denzel Dumfries.



Ook bij het tweede duel zaten er bekende namen op de tribune. Zo zagen we onder anderen bondscoach Ronald Koeman de wedstrijd bijwonen. Ook zorgminister Hugo de Jonge was toen aanwezig.