Gini’s wijk van meest kindonvriendelijke plek van Nederland, naar walhalla voor creatievelingen

Twee miljoen mensen volgden geïmprovi­seer­de EK-uitzending

13 juni Veel Nederlanders zaten zaterdagavond aan de buis gekluisterd nadat de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar was gezakt tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Gemiddeld keken via NPO 1 bijna twee miljoen mensen naar de geïmproviseerde uitzending van anderhalf uur nadat het duel was stilgelegd, tonen cijfers van van Stichting KijkOnderzoek.