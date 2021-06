Gracenote: 67 procent kans op Nederland-Tsjechië in achtste finale

Hieronder staan de achtste finales die vanaf komende zaterdag gespeeld gaan worden. Woensdagavond om 23.00 uur, als ook de laatste pouleduels in groep F gespeeld zijn, zullen alle achtste finales pas bekend zijn. Woensdagavond wacht de ontknoping in poule E (vanaf 18.00 uur) en poule F (vanaf 21.00 uur). Pas dan is duidelijk tegen welk land Oranje het zal gaan opnemen in Boedapest. Als Oranje de achtste finale wint, dan wacht in de kwartfinale een ontmoeting met Wales of Denemarken, zoveel is al wel zeker.



Volgens statistiekenbureau Gracenote is de kans 67 procent groot dat Nederland in de achtste finales Tsjechië treft, al zitten daar nog wat haken en ogen aan. Ook is de kans nog aanwezig dat Nederland de nummer drie uit de poules des doods, groep F, treft. De kans dat Nederland tegen een land uit groep E moeten spelen is alweer een stuk kleiner.