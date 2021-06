Gregory Sedoc over Dumfries: ‘Zijn loopvermogen is echt bizar’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: voormalig topatleet Gregory Sedoc.

En, al sprake van Oranje-koorts?

Ik moet zeggen dat het steeds meer begint te komen. Dat komt vooral door het enthousiasme van spelers als Dumfries. Als ik heel eerlijk ben, had ik dat voor het toernooi minder. We begonnen natuurlijk heel slecht in de voorbereiding, dus de verwachtingen waren niet hoog gespannen. Ik zat ook meer te wachten op het begin van de Olympische Spelen, maar nu zie ik ontzettend uit naar wat het toernooi nog gaat brengen. Ik hoop echt dat ze ver gaan komen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

Laten we niet al te lullig doen en het systeem behouden zoals het is. Ik twijfel wat ik op het middenveld ga doen. Hoe stom het ook klinkt, De Roon is toch een soort stofzuigertje. Als je met Wijnaldum en Klaassen speelt, heb je eigenlijk twee keer een nummer tien op het veld. Al hoewel Klaassen ook wel op de winkel kan passen. Ik zou dan toch voor Klaassen kiezen met naast hem Frenkie en Wijnaldum. Voorin kies is sowieso voor Berghuis. Ik zou niet met een statische spits als Weghorst of De Jong spelen. Ik ben fan van de werklust van Weghorst, maar Berghuis is veel meer verfijnd. Hij kan een lekker passje geven, hij kan van buiten naar binnen komen en hij kan hem zo in de bovenhoek krullen.

Volledig scherm De opstelling van Gregory Sedoc © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

Dumfries is en wordt onze uitblinker. Hij zit nu in zo’n flow, die gaat wel door. Zijn loopvermogen is echt bizar. Hij is een soort Dirk Kuytje, dat is niet normaal. Je hebt spelers nodig die energie in de wedstrijd stoppen en hij doet dat.

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

Ik kijk gewoon thuis. Ik wil een wedstrijd die erom gaat goed kunnen zien en niet afgeleid worden. Thuis heb ik lekker geen gezeur aan mijn hoofd.

Wie gaat het EK winnen?

Ik denk Frankrijk. Dat is verreweg het beste elftal van allemaal. Als je ziet wie zij nog op de bank hebben zitten, dat is echt bizar. Ik vind Italië ook sterk spelen. Als ze elkaar niet eerder in het toernooi tegenkomen, gaat de finale tussen die twee landen denk ik. Nederland komt tot de halve finale als we gunstig loten. Als we daarvoor al tegen Portugal of Duitsland moeten, dan is het wel klaar.

