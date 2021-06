Groepswinnaar Zweden schakelt Polen uit en helpt Oranje aan Tsjechië als volgende tegenstander

Polen is uitgeschakeld op het EK. De ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski moest winnen om nog zicht te houden op de achtste finales, maar verloor in een snikheet Sint-Petersburg met 3-2 van Zweden. Daardoor treft het Nederlands elftal Tsjechië in de volgende ronde.

In de tweede minuut ging het al mis voor Polen. Emil Forsberg schoot de eerste kans direct achter doelman Wojciech Szczęsny, die eerder nog door de paparazzi betrapt werd op het roken van een sigaretje: 1-0. De bezoekers (Zweden speelde officieel thuis) moesten in de achtervolging. Maar captain Lewandowski stond in de eerste helft vooral op een eiland, de kwaliteit van zijn teamgenoten bij Bayern München missend.



Na een minuut of twintig kreeg hij een enorme kans op de gelijkmaker, maar de vedette kopte de bal tweemaal tegen de lat, waarna de scrimmage over de achterlijn rolde. Polen zette aan en voelde dat er wat te halen viel, maar kreeg de bal in de eerste helft niet achter doelman Robin Olsen.

In de tweede helft leek het doek voor Polen definitief te vallen, toen Forsberg zijn tweede van de avond maakte en de voorsprong verdubbelde: 2-0. Maar wie anders dan Lewandowski bracht de spanning twee minuten later alweer terug met een fraaie treffer; na een lange sprint, krulde de spits de bal in de bovenhoek. Zweden kwam in de verdrukking, begon te bibberen en kreeg nog een tegendoelpunt maar invaller Jakub Swierczok stond buitenspel. Daar kwam ‘de thuisploeg’ met de schrik vrij.

Polen rook bloed, wetend dat de mogelijkheden nog zouden komen. En die kwamen er ook. Lewandowski bracht de spanning vlak voor tijd helemaal terug met de gelijkmaker. Een apotheose van wereldformaat leek in de maak, maar de aanvoerder alleen kon zijn land niet naar de volgende ronde schieten. In de verlenging bezegelde invaller Viktor Claesson het lot. Hij maakte de 3-2, zorgde ervoor dat Zweden groepswinnaar werd en dat Oranje zondag in de achtste finales Tsjechië treft in plaats van een Duitland, Frankrijk of Portugal. Voor Polen is het EK-sprookje als een nachtkaars uitgegaan. Het toernooi zal de kwaliteiten van wereldspits Robert Lewandowski, goed voor drie treffers missen.

Volledig scherm Robert Lewandowski baalt van de uitschakeling van Polen. © Pool via REUTERS

