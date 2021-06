Haalt de aanvoerder van Tsjechië de EK-kraker tegen Oranje?

Frank de Boer is duidelijk: ‘We moeten top zijn om goed resultaat tegen Tsjechië te halen’

24 juni Het Nederlands elftal strijdt zondag in Boedapest met Tsjechië om een plek in de kwartfinales van het EK voetbal. ,,Natuurlijk verheugen we ons op de start van de knock-outfase. We zullen top moeten zijn om een goed resultaat te halen tegen Tsjechië", zegt bondscoach Frank de Boer over de volgende tegenstander.