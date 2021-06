Het duel tussen Italië en Turkije is veel meer dan zomaar een openingswedstrijd

Het lied van de Italianen is vanavond even van ons allemaal. Als Giorgio Chiellini om iets voor negen in het Stadio Olimpico vol vuur begint te schreeuwen, dan weet de liefhebber in Europa dat het spel gaat beginnen. Hoe symbolisch wil je het hebben, met het oude Rome als vertrekpunt van het nieuwe begin. Een reis kriskras door Europa. Met een jaar vertraging, maar misschien daarom wel meer gewenst dan ooit gezien de voorgeschiedenis vol twijfels en vraagtekens. Het doek kan naar beneden, de spotlights kunnen weer aan.

Italië-Turkije is ook een opening die direct nieuwsgierig maakt. Dat de Turken met Burak Yilmaz aan het kanon, kunnen stunten, daar weten we in Nederland alles van. Maar stiekem zal de meeste aandacht toch uitgaan naar La Squadra Azzura, de thuisspelende ploeg die zich weer in de harten van de tifosi heeft gespeeld. En dan te bedenken dat het nog maar drie jaar is geleden dat de Italianen he-le-maal klaar waren met het nationale elftal.



Was de afwezigheid van Oranje op het WK in Rusland een deceptie, het toekijken van Italië was een nationale ramp. Om de tragedie nog eens verder te illustreren: Italië bevond zich op dat moment op de 21ste plek van de FIFA-ranglijst. Hoe gekwetst wil je de ziel van de trotse Italiaan hebben?

Sinds de nederlaag in september 2018 tegen Zwitserland is Italië aan de hand van bondscoach Roberto Mancini al drie jaar ongeslagen. En dat met een ploeg, die alle conservatieve waarden overboord heeft gegooid en vol furie het avontuur durft te zoeken. Samen aanvallen, samen druk zetten en samen verdedigen: Mancini heeft er een flitsende harmonica van gemaakt. Spoel de band van de meest recente Nederland-Italië maar eens terug. Zelden werd Oranje de laatste jaren in eigen huis zo overhoop gespeeld.

Groot verlangen

Maar wat is dat allemaal waard in een periode zonder een groot toernooi, zullen de sceptici zich afvragen. De renaissance van het Italiaanse voetbal wordt vanaf vanavond op z’n ware kracht beoordeeld als de schijnwerpers Rome laten blinken in het licht van hoop en verwachting. Groots is trouwens niet alleen het verlangen in het thuisland.

Als scheidsrechter Danny Makkelie om 21.00 uur precies het EK op gang brengt, jubelt de rest van de wereld net zo hartstochtelijk mee. EURO 2020 opent de deur die een jaar lang onwrikbaar op slot zat. Niemand ook die wist wat er überhaupt achter dat hek zat. Daarom is Italië-Turkije veel meer dan zomaar een openingswedstrijd. Zie het als een ode aan het vrije leven.

