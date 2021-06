Hier gaan we op letten bij Oranje tegen Oekraïne

EK trapt af met virtuele show Martin Garrix

11 juni Nog voor de eerste bal is getrapt, heeft Nederland zijn eerste EK-succesje al binnen. Samen met de U2-legendes Bono en The Edge speelt ‘onze’ Martin Garrix vanavond de hoofdrol bij de openingsceremonie in Rome voor het duel tussen Italië en Turkije (21.00 uur). In een virtueel optreden, dat dan weer wel.