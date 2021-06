Hier moeten we vanavond bij Oranje op letten tegen Schotland

Schotland is vanavond de eerste oefenpartner van Oranje op weg naar het EK. Waar moeten we op letten? En wat wil bondscoach Frank de Boer zien? Vier vragen en antwoorden van Oranje-watcher Maarten Wijffels.

1. Komt Oranje in een 5-3-2-speelwijze tot voldoende variatie en kansen in het aanvalsspel?

Frank de Boer kondigde het afgelopen zondag zo aan: hij is van plan in de twee oefenduels voor het EK op twee verschillende manieren te spelen. Oranje in 4-3-3 en in 5-3-2. Dat het tweede systeem vanavond meteen wordt gebruikt, kán een vingerwijzing zijn voor de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne.

Lees ook Rugnummers Oranje op EK: nummer 1 is voor Stekelenburg

Maar: het is óók gewoon ingegeven door hoe Schotland speelt. Recent voetbalden zij in de WK-kwalificatie nog tegen Oostenrijk - straks één van de andere groepstegenstanders van Oranje - en dat ging in een 3-4-2-1 systeem. En met drie centrale verdedigers, opstomende backs en een volgepakt middenveld traden de Schotten ook aan in de gewonnen EK-play-offs tegen Servië. Dat was in november vorig jaar.

Volledig scherm © ANP

Normaal gesproken heeft Oranje meer kwaliteit dan de nummer 44 van de FIFA-wereldranglijst, maar de vraag wordt: vindt Oranje de ruimtes achter de Schotse defensie? Dat zal moeten gebeuren via het lokken van de tegenstander, in combinatie met loopacties in de diepte vanaf het middenveld en vanuit de spits. Internationals als Wijnaldum, Klaassen, Malen en Van de Beek hebben dat wapen van diepgang zonder bal. Frenkie de Jong kan ze lanceren, maar bijvoorbeeld ook De Ligt of De Vrij kunnen dat van achteruit. ,,In 5-3-2 lok je tegenstanders áltijd, hoe verdedigend ze ook spelen,’’ zei gisteren Marten de Roon, die al vier ervaring heeft met de speelwijze bij Atalanta Bergamo.

2. Rekent het Nederlands elftal in 5-3-2 af met de naam van ‘reparatiebedrijf’ Oranje?

Oranje en de nul houden, dat is bepaald geen goede combinatie. Zowel onder Ronald Koeman als onder opvolger Frank de Boer slikt Oranje te vaak de eerste goal in een wedstrijd. Bij Koeman was er in liefst 18 van de 29 interlands eerst een achterstand. Bij De Boer ligt Turkije-uit van maart nog vers in het geheugen. Na 46 minuten stond het zelfs 3-0 voor de Turken en zoiets gebeurde voor het laatst in 1961. Toen had Hongarije amper 36 minuten nodig voor drie goals.

Volledig scherm Maart: Na 46 minuten stond het 3-0 voor de Turken en zoiets gebeurde voor het laatst in 1961. Toen had Hongarije amper 36 minuten nodig voor drie goals. © ANP

Dat moet dus beter. En het lijkt vooral ook een kwestie van bewustwording: tegenstanders steken nog geregeld in drie passes het middenveld over bij Oranje. De onderlinge ruimtes zijn óf te groot óf niemand maakt de professionele overtreding. Turkije scoorde twee keer uit een snelle omschakeling, nota bene na twee corners van Oranje aan de overkant. Dat is een doodzonde voor wie wat wil bereiken op een EK. In 5-3-2 zou er meer rugdekking voor de middenvelders moeten zijn, is de gedachte. En sowieso ‘staat’ het centrum meer dicht.

3. Wat gaat deze oefenpot vertellen over de pikorde onder de lat?

Geen Jasper Cillessen dus bij het EK. En Frank de Boer die zegt: ‘ik maak nog geen keuze voor zijn vervanger. Het ligt voor de hand dat Maarten Stekelenburg en Tim Krul allebei één oefenduel gaan keepen.’ Je zou denken: Krul mag het minst gerust zijn bij zo’n boodschap. Hij was de afgelopen vijf interlands in feite al de vaste keeper, dus De Boer zou dat ook zo kunnen laten. Stekelenburg kreeg ook het vacante rugnummer 1 van Cillessen, maar: Krul draagt bij Oranje altijd al vast nummer 13. Afwachten dus.

4. Wat doet deze interland met het vertrouwen in de EK-kansen van Oranje?

Dat is de overkoepelende vraag voor de hele oefencampagne. Die is bij dit EK ultrakort. In het land is er nog niet veel optimisme. De bondscoach en de spelers zelf streven naar het maximale, maar schalen Oranje op de favorietenladder in tussen plek 4 en 8.



Twee zeges op Schotland en Georgië (zondag). Sleutelspelers als Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum die weer fris ogen na een slopend clubseizoen. Memphis Depay die gelijk scoort. Een nieuwkomer als Cody Gakpo die sterk debuteert; dergelijke zaken kunnen het vertrouwen van het publiek in het team opkrikken.

Maar andersom ligt chagrijn ook zo op de loer bij dit Oranje van Frank de Boer.

Volledig scherm Marten de Roon speelt sowieso tegen Schotland. Links Luuk de Jong. © Pim Ras Fotografie