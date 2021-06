Hoe moet Oranje verder nu duel met Noord-Macedonië niet meer dan een ‘oefenpotje’ is?

Door Maarten Wijffels



Het is vrijdagmiddag iets na twaalf uur en Dwight Lodeweges meldt zich handenwrijvend op het trainingsveld. De assistent-bondscoach verheugt zich al op de week die komt. Plotseling is er tijd om extra aandacht te geven aan wat zaken. Lekker schaven in het zonnetje, op een perfecte mat in Zeist. In opperbeste stemming na de razendsnelle plaatsing voor de achtste finales van dit EK.