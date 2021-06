Hongaarse fans maken ‘apengeluiden’ naar Mbappé

Het publiek in Boedapest liet zich ook in de eerste groepswedstrijd van Hongarije, afgelopen dinsdag tegen Portugal (0-3), al horen. Er was toen veel vijandigheid ten opzichte van Cristiano Ronaldo. Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans. Of de UEFA nu onderzoek gaat doen, is nog niet duidelijk.



De Puskas Arena is het enige stadion bij dit EK waarbij de capaciteit volledig kan worden benut. Zowel tegen Portugal als tegen Frankrijk zaten er meer dan 55.000, voornamelijk Hongaarse, fans op de tribunes. Het Nederlands elftal speelt volgende week zondag de achtste finales ook in Boedapest.