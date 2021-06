Hongarije houdt dapper stand tegen verbijsterde Fransen

Frankrijk was zoals verwacht de bovenliggende partij in de eerste helft. Met Kylian Mbappé als grote roerganger doken de Fransen meermaals gevaarlijk op voor het Hongaarse doel. De kansen waren echter niet aan met name Karim Benzema en Mbappé zelf besteed. De wedstrijd leek op een 0-0 ruststand af te stevenen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd ontplofte het Ferenc Puskás Stadium.

Linksback Attila Fiola zette de counter zelf op, kreeg de bal terug en schoot met rechts in de korte hoek binnen: 1-0. Tegen alle verwachtingen én de verhoudingen in hadden de Hongaren een voorsprong genomen. Tot dolle vreugde van de overgrote meerderheid van de tienduizenden fans in de bloedhete Hongaarse hoofdstad uiteraard.

Volledig scherm Attila Fiola heeft de score geopend. © EPA

Ook na rust nam Frankrijk het heft in handen, maar de Hongaren bleven bijzonder lastig. Het inbrengen van Ousmane Dembélé voor Adrien Rabiot zorgde voor nog meer gevaar van de bezoekers. Acht minuten later was het raak. De bal belandde via Dembélé en Mbappé voor de voeten van Antoine Griezmann, die niet twijfelde en raak schoot: 1-1.

In de laatste minuut van de blessuretijd leek Frankrijk nog even een strafschop te gaan krijgen. Na een vrije trap van Griezmann werd er flink vastgehouden in het Hongaarse strafschopgebied. Scheidsrechter Michael Oliver werd naar de kant geroepen door de VAR, maar keerde halverwege zijn wandeling om en liet verder spelen. Doelpunten vielen er niet meer.

Volledig scherm Olivier Giroud wordt door twee Hongaren vastgehouden, maar krijgt geen strafschop. © Pool via REUTERS

Portugal - Duitsland

Vanavond om 18:00 uur staat het duel tussen Portugal en Duitsland op de planning in Groep F. Met vier punten na twee duels is er nog geen vuiltje aan de lucht voor Frankrijk. Ook Hongarije is met één punt nog niet uitgeschakeld. Volg de kraker tussen Portugal en Duitsland hier via ons liveblog.

