Huilend Duits meisje dat online beschimpt werd, schenkt ingezamelde 42.000 euro aan Unicef

Het was een van de beelden van Engeland-Duitsland vorige week. Een Duits meisje huilde na de goal van Harry Kane (2-0) tranen met tuiten en werd getroost door haar vader. Maar in plaats van medeleven, oogstte het meisje pure haat vanuit Engelse hoek. De online verwensingen waren niet te tellen. Onder anderen ex-voetballers Gary Lineker en Stan Collymore waren er snel bij om die te veroordelen. ‘Hier zijn geen woorden voor’, aldus die laatste op Twitter. Waarop BBC-presentator Lineker antwoordde: ‘Echt walgelijk. Zieke xenofobie.’

Joel Hughes, Engelsman met het hart op de juiste plaats, schoot in actie. Hij startte een JustGiving-pagina op. Hij hoopte zo’n 600 euro in te zamelen, maar zeven dagen later staat de teller op 42.000 euro. ,,Deze campagne is niet opgezet omdat het hier om een meisje gaat dat huilt omdat haar team een voetbalmatch verloren heeft. Wel om het walgelijke online misbruik op de sociale media aan de kaak te stellen. Om toch een zweem van positiviteit te brengen in deze steeds meer onverdraagzame en verdeeldheid zaaiende maatschappij. Ook nog eens actief aangemoedigd door onze draak van een regering. Om iedereen aan te tonen dat deze erg aanwezige en vocaal actieve Britse minderheid niet een hele natie vertegenwoordigt. En dat we ook wel degelijk van goeie wil kunnen zijn.”