Invallers bezorgen Oostenrijk late zege op taai Noord-Macedonië

Groep OranjeNoord-Macedonië kwam dicht bij een punt tijdens het EK-debuut, maar een slotoffensief van Oostenrijk leverde via invallers Michael Gregoritsch en Marko Arnautovic toch de zege – de eerste ooit op een EK – op (3-1). Oranje moet dus winnen van Oekraïne om (gedeeld) aan kop te komen in groep C.

Door Tim Reedijk



Oostenrijk kende Noord-Macedonië nog van de EK-kwalificatie, toen met 2-1 en 4-1 werd gewonnen. De opdracht vandaag was dus duidelijk: als je wat wil, moest deze pot gewonnen worden. Des te meer was het opvallend dat Oostenrijk startte in een 5-3-2-formatie. In Nederland gaat het veel over het systeem waar Frank de Boer voor heeft gekozen, maar de tegenstanders die Oranje na Oekraïne nog gaat tegenkomen in de groepsfase speelden vanavond óók allebei in een 5-3-2-formatie.

Met name vanuit Oostenrijks perspectief was dat opmerkelijk te noemen, zeker omdat bondscoach Franco Foda voorheen ‘gewoon’ met vier verdedigers speelde. David Alaba werd als opbouwer tussen de twee andere centrale verdedigers opgesteld. De start was in elk geval veelbelovend, met na achttien minuten spelen direct het doelpunt van het toernooi tot nu toe. Een strakke pass van RB Leipzig-middenvelder Marcel Sabitzer werd door de offensieve rechtsback Stefan Lainer op knappe wijze tot doelpunt gepromoveerd.

Volledig scherm © EPA Maar een vervolg kon Oostenrijk er niet aan geven. Hoewel Noord-Macedonië bijna de hele wedstrijd moest tegenhouden, zag het er ook lange tijd niet naar uit dat Oostenrijk wel eens een comfortabele zege kon gaan boeken. Sterker nog, na een uiterst klungelige situatie achterin kon Noord-Macedonië-boegbeeld Goran Pandev (37) uit het niets de gelijkmaker binnentikken. Captain Pandev ging dus de boeken in als de eerste EK-doelpuntenmaker bij de debutant. Maar één speler was ouder toen hij op een EK scoorde, uitgerekend een Oostenrijker (Ivica Castic, 38 jaar, in 2008).

Oostenrijk moest dus weer komen, maar blijkt een ploeg te zijn met problemen om te scoren. Na een krap uur viel Marko Arnautovic, ex-FC Twente, in, samen met Michael Gregoritsch. Duidelijk was dat bondscoach Foda een zege wilde forceren. Puntenverlies tegen Noord-Macedonië kon de ploeg zich simpelweg niet veroorloven met het oog op de in principe zwaardere duels met Oranje en Oekraïne.

De invalbeurten van Gregoritsch en Arnautovic zouden uiteindelijk cruciaal blijken. Stuitte eerstgenoemde eerst nog op doelman Stole Dimitrievski, in de 78ste minuut passeerde hij de keeper dan toch op aangeven van Alaba. Een beslissend moment dat het chagrijn rondom Oostenrijk enigszins indamt en dat vertrouwen geeft richting het vervolg van de groepsfase. Zeker nadat Arnautovic een minuut voor tijd zelfs nog 3-1 maakte. De Boer en co weten dat alleen een zege genoeg is om (gedeeld) aan kop te komen na één wedstrijd in de poule.

