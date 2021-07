Italiaanse held Donnarumma verklaart koele reactie: ‘Wist niet dat het al klaar was’

Saka nam nog nooit een penalty: ‘Verlegen jochie mag je nooit met zoveel verantwoor­de­lijk­heid opzadelen’

12 juli Bondscoach Gareth Southgate van Engeland nam na de verloren EK-finale tegen Italië via strafschoppen de schuld op zich. ,,We winnen en verliezen als team, maar ik heb de spelers gekozen voor de penaltyserie. We hebben erop getraind. Het was een gok”, gaf hij op Wembley in Londen toe.