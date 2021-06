Joachim Löw heeft geen interesse in Oranje

Löw wordt genoemd als een van de mogelijke kandidaten om De Boer op te volgen. ,,Nee, daar ben ik op dit moment zeker niet in geïnteresseerd”, zei Löw op zijn afsluitende persconferentie in Herzogenaurach, waar hij de vraag kreeg of hij bij Oranje aan de slag zou willen gaan. ,,Nederland heeft veel goede trainers, die het voetbal goed kennen. Het Nederlands elftal heeft zich goed ontwikkeld, maar is helaas een beetje vroeg uit het toernooi verdwenen.”

De 61-jarige Löw vertrekt na een dienstverband van zeventien jaar bij de Duitse bond. Hij begon in 2004 als assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann, maar schoof na de derde plek op het WK van 2006 in eigen land door naar de hoogste functie.

Onder leiding van Löw veroverde Duitsland in 2014 de wereldtitel. Als titelverdediger strandde de ‘Mannschaft’ vier jaar later op het WK in Rusland in de groepsfase. Op het EK, het afscheidstoernooi van Löw, werden de Duitsers dinsdag in de achtste finales op Wembley uitgeschakeld door Engeland (0-2).