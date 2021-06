Joël Veltman dolt Davy Klaassen, Mbappé blijft strijdbaar na gelijkspel

Kylian Mbappé wist zaterdagmiddag met Frankrijk niet te winnen van Hongarije in de ‘Poule des Doods’. In een kolkend stadion in Boedapest bleef de wereldkampioen steken op 1-1. Mbappé plaatste op Instagram een foto waar de teleurstelling zichtbaar was, maar de superster bleef strijdbaar: ,,Keep pushing”, was de tekst bij het bericht.