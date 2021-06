Jordens Peters over het EK: ‘Frenkie is de dirigent van dit Oranje’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: Jordens Peters van Willem II.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Oranjekoorts is een groot woord, maar ik merk dat ik er nog meer zin in heb dan normaal. Dat komt vooral door het extra jaar zonder eindtoernooi. De barbecue gaat aan en door de versoepelingen kan er ook wat meer met vrienden. Daar kijk ik zeker naar uit. Het wordt een hele mooie sportzomer.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

Iedereen wil altijd een plasje doen over de opstelling, maar ik hou daar niet zo van. Laat Frank de Boer gewoon zijn werk doen. Ik hoor iedereen constant maar opstellingen en systemen noemen. Frank de Boer is daarvoor aangesteld. Hij ziet elke training, wij zien maar 90 minuten. We moeten gewoon vertrouwen hebben dat De Boer een plan in zijn hoofd heeft en dan kunnen we hopen op een mooi toernooi.‘’

Wie wordt onze uitblinker?

Ik ben altijd al groot fan geweest van Frenkie de Jong. Hij heeft zich inmiddels ook bewezen op het hoogste niveau. Ik denk dat hij onze belangrijkste speler gaat worden. Middenvelders worden tegenwoordig steeds vaker afgerekend op goals, maar hij is meer iemand die het ritme van het spel controleert. Hij is onze dirigent op het middenveld. Frenkie bepaalt of het tempo omhoog of omlaag moet en hij ziet altijd de oplossing. De anderen moeten dan maar een keer de goals maken.

Volledig scherm Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. © Pim Ras Fotografie

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

Ik ben nooit zo’n groot voorstander van in de kroeg kijken. Voor of na de wedstrijd vind ik het gezellig, maar niet tijdens de partij. Er zijn in de kroeg ook altijd mensen om me heen die de hele tijd negatief zijn of niks om voetbal geven. Daar hou ik niet zo van. Daarom kijk ik het liefste gewoon thuis met een biertje en vrienden die van voetbal houden.

Wie gaat het EK winnen?

Ik vind Nederland een heel goed elftal hebben dat altijd kan verrassen. Nederland kan tegen België, Spanje of Frankrijk een topwedstrijd spelen en winnen. Toch denk ik dat er uiteindelijk te veel landen beter zijn. Ik zie Nederland niet verder komen dan de kwartfinale of de halve finale. Frankrijk blijft op papier gewoon heel sterk. Ik ben ook erg benieuwd naar Italië. Die waren in de kwalificatie ontzettend goed. Ik kan eigenlijk zes of zeven landen opnoemen die beter zijn dan Nederland, maar we moeten een beetje chauvinistische hoop hebben.

