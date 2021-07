Kersverse bondsridder Kuipers twijfelt over toekomst: ‘Team wil wel door’

Op een persconferentie (na zijn terugkeer in Nederland) heeft Kuipers laten weten dat hij nog niet weet of hij doorgaat met fluiten. Hij heeft de geruchten over een pensioen ook gelezen, maar stelt: ,,Ik heb in veel kranten gelezen dat dit mijn internationale afscheid was. Maar ik ben zo ver nog niet. Ik heb ook te maken met mijn thuissituatie natuurlijk, ik ben al twaalf jaar op dit niveau actief en ermee bezig. Ik ga er even rustig over nadenken. De rest van dit ‘Team Kuipers’ wil sowieso wel door”, aldus Kuipers, die nog niet wilde zeggen of het WK in Qatar van volgend jaar een doel voor hem is.

Op het WK mag maar één scheidsrechter per land fluiten. Als Kuipers zich kandidaat zou stellen, staat hij mogelijk de 38-jarige Danny Makkelie in de weg. Makkelie had bij het EK de leiding over de openingswedstrijd (Italië - Turkije) en de halve finale tussen Engeland en Denemarken.

Naast Kuipers zijn ook zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra vanaf nu bondsridder. De finale eindigde in 1-1, Italië won het EK na strafschoppen. ,,Het team van Björn Kuipers is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage. Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters”, aldus de KNVB in een verklaring. ,,Ze laten keer op keer zien dat hun succes het resultaat is van hard werken, veel trainen en de bereidheid zichzelf steeds te verbeteren. Hun succes is een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook te gaan fluiten. Velen van hen geven aan Kuipers te zien als hun grote voorbeeld.”

Volledig scherm © AFP

Kuipers was op het WK van 2014 kandidaat om de finale te fluiten, maar hij moest toen naar huis omdat het Nederlands elftal in Brazilië de halve finales bereikte. De gelouterde scheidsrechter, die op twee WK’s en drie EK’s actief was, floot ook de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de finale van de Europa League (2013 en 2018). Kuipers is sinds 2004 scheidsrechter in het betaalde voetbal.

De KNVB kent onderscheidingen toe als erkenning voor de inzet van verenigingsvrijwilligers of KNVB-officials met een lange staat van dienst. Afhankelijk van de lengte van de ‘diensttijd’ en de zwaarte van de functie zijn er verschillende onderscheidingen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA