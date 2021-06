KNVB opent zoektocht naar nieuwe bondscoach: ‘Echte chef en baas als Koeman’

De Boer stapte dinsdag op bij Oranje, twee dagen na de uitschakeling door Tsjechië (0-2) op het EK. Hij was nog in het bezit van een verbintenis die pas eind volgend jaar na het WK in Qatar afliep. ,,Maar in dat contract stond ook een clausule dat we niet zouden doorgaan als de kwartfinale op het EK niet werd gehaald”, zei Hoogma.

,,Natuurlijk was het anders geweest als we na drie fantastische groepsduels in de achtste finale van Portugal hadden verloren. Door een counter terwijl we daarvoor net zelf de buitenkant van de paal hadden geraakt. Maar dat was niet het geval. Voor ons was er nu onvoldoende basis om door te gaan. De voorbereiding op het toernooi verliep rommelig”, doelde Hoogma op enkele persconferenties van De Boer met onder meer foutieve namen en getallen. ,,Dat hebben we ook meegenomen in onze besluitvorming. In de poule wonnen we driemaal, maar het spel hield niet over.”

Volledig scherm De Boer en Hoogma. © Pim Ras Fotografie Hoogma: ,,Maar Frank had voor dit gesprek zelf al aangeven dat hij niet meer verder wilde, ook in belang van het Nederlands voetbal. De druk op hem was zo hoog. Hij kon bijna niet doorgaan zo met het duel met Noorwegen in aantocht”, doelde Hoogma op de volgende wedstrijd in de WK-kwalificatie in Oslo. “We zouden elkaar eigenlijk pas donderdag spreken. Maar Frank wilde nu al praten.”

Hoogma voelt zich verantwoordelijk voor het aanstellen van De Boer maar is niet solidair met hem. ,,Ik ben geen wegloper”, zei hij. ,,Na het vertrek van Koeman waren we op zoek naar iemand met een eigen identiteit waarmee we dezelfde weg konden bewandelen. Onder Koeman werkte het zeer goed. Ik hoop dat we in die trend door kunnen gaan. We willen een sterke persoonlijkheid als Koeman. Louis van Gaal? Ik ga niet in op namen. We gaan nu zo snel mogelijk met alle verantwoordelijke mensen praten over een nieuwe bondscoach. Dat zou ook een buitenlander kunnen zijn.”