Kwaliteit, vermoeidheid of druk? EK bracht al evenveel eigen goals als alle voorgaande edities samen

Door Johan Inan



Wat is het dan wel? Een directe oorzaak is niet meteen aan te wijzen. Aannemelijker is dat een aantal factoren aan de langdurende trend op het EK ten grondslag ligt. De laatste speler die de dubieuze eer van het verschijnen aan de verkeerde kant van het scorebord ten deel viel, was Pedri. Met dank aan doelman Unai Simon, die zich verkeek op een strakke terugspeelbal van het toptalent van Barcelona in de achtste finale tegen Kroatië maandag.